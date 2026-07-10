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10 июля 2026 в 15:46

Россия обвинила Нидерланды в причастности к атакам ВСУ

Посольство России: Нидерланды закрывают глаза на акты терроризма Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нидерланды игнорируют террористические акты, осуществляемые Киевом с применением их вооружения, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге. Там подчеркнули, что Москве также известно о производстве оружия на территории королевства.

Они закрывают глаза на акты откровенного терроризма, совершаемые зачастую с использованием поставляемого ими оружия. Удары по мирным жителям и детям — вот что сегодня поддерживают Нидерланды, — заявили в дипмиссии.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Нидерландах, Великобритании, Латвии, Польше, ФРГ, Дании, Литве и Чехии.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.

Также сообщалось, что правительство Нидерландов решило выделить на помощь Киеву дополнительные €500 млн (около 42,5 млрд рублей). Финансы пойдут Украине на вооружение. Решение принял премьер-министр страны Роб Йеттен.

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