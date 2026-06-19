Правительство Нидерландов планирует дополнительно выделить €500 млн (около 42,5 млрд рублей) на вооружение для украинской армии, заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен на полях Евросовета в Брюсселе. По его словам, которые передает Reuters, решение было принято ранее на этой неделе.

На этой неделе мною было решено выделить еще €500 млн украинским вооруженным силам, — сказал Йеттен.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов оценил объем иностранной помощи Украине за последние четыре года более чем в $550 млрд (около 40,1 трлн рублей). Он указал, что значительная часть этих средств направляется на военные цели.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что участники контактной группы по Украине анонсировали новые пакеты военной помощи Киеву на сумму $1,5 млрд (около 110 млрд рублей). По его словам, один из пакетов в рамках программы PURL оценивается в $1 млрд (более 73,3 млрд рублей).

Также сообщалось, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой, заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.