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19 июня 2026 в 02:16

В Госдуме раскрыли реальный масштаб западной поддержки Украины

Картаполов: объем иностранного финансирования Украины превысил $550 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Госдумы Андрей Картаполов оценил объем иностранной помощи Украине за последние четыре года более чем в $550 млрд (около 40,1 трлн рублей), передает журнал «Национальная оборона». Он указал, что значительная часть этих средств направляется на военные цели.

По его словам, западные страны оказывают Киеву масштабную поддержку, сопоставимую с ресурсами коллективного Запада. В военной сфере Украина получает вооружение и технику от более чем 20 государств, отметил депутат.

Картаполов добавил, что, несмотря на объем помощи, российские войска сохраняют инициативу на направлениях. Он подчеркнул продвижение и достижение целей, связанных с контролем над ключевыми территориями.

Ранее сообщалось: в НАТО обсуждается военная помощь Украине на сумму €70 млрд. Об этой мере поддержки могут объявить во время саммита Альянса в Анкаре в июле.

До этого американский разведчик Скотт Риттер заявил, что европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери. По его словам, именно Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом.

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