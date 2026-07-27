В МИД России раскрыли, ради чего Зеленский загоняет украинцев на передовую Мирошник: Зеленский обещает загонять украинцев на передовую ради траншей Запада

Президент Украины Владимир Зеленский обещает загонять украинцев на передовую ради западных траншей, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Именно поэтому, по его словам, мобилизация на Украине будет только набирать обороты.

Когда выделяются новые транши, это подразумевается, что под каждые миллиарды евро или долларов, которые они захотят, есть тысячи или десятки тысяч украинских жизней, в отношении которых Зеленский, подписывая эти договоры, по сути, гарантирует, что он их загонит на передовую, — сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что киевские власти будут загонять население на убой, увеличивать категории граждан, лишаемых брони, пересматривать медицинские критерии годности — привлекать на фронт всех возможных. Вопрос, по его мнению, остается лишь в том, «в какую бы удобную обертку это завернуть».

Ранее и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что на Украине ведется настоящая охота на мужчин призывного возраста. Дипломат отметила, что украинцев отправляют воевать принудительно, а оказывающих сопротивление мужчин жестоко избивают.