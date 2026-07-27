Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ

Глобальное финансирование борьбы с ВИЧ сократилось на 18% в 2025 году, что создает риск возобновления эпидемии, передает Reuters со ссылкой на отчет программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). В организации отметили, что объем международной помощи упал до $7,3 млрд (569,53 млрд рублей), достигнув минимального показателя почти за два десятилетия.

Международное сообщество вступило в период глубоких политических и финансовых потрясений, которые угрожают достижениям последних десятилетий в борьбе с ВИЧ. Без возобновления приверженности и действий миру грозит возобновление эпидемии, — говорится в отчете.

В докладе, представленном на Международной конференции по СПИДу в Бразилии, подчеркивается, что цель по искоренению болезни к 2030 году оказалась под угрозой. Отмечается, что в начале 2025 года администрация США временно приостановила выделение средств на соответствующие программы. Хотя позже финансирование жизненно важных направлений было частично восстановлено, большинство профилактических мероприятий были свернуты.

Несмотря на то, что рост внутренних бюджетных расходов некоторых стран частично компенсировал потерю иностранной помощи, общее снижение ресурсов в сфере здравоохранения составило 6%. Наиболее сильно пострадали программы профилактики в государствах Африки к югу от Сахары. В частности, в Камеруне, Нигерии и Замбии количество людей, получающих доконтактную профилактику, сократилось более чем наполовину. В прошлом году в мире было зафиксировано около 1,2 млн новых случаев заражения.

Ранее врач Ольга Уланкина пояснила, что достоверный результат теста на ВИЧ можно получить лишь через три месяца после возможного заражения. Она отметила, что ранняя диагностика часто не выявляет вирус из-за инкубационного периода, а любой положительный скрининг требует обязательной перепроверки в специализированном центре.