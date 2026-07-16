ВОЗ раскрыла число жертв лихорадки Эбола в Конго Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 796 человек

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек, общее количество зарегистрированных в стране заражений превысило 2073, сообщила Всемирная организация здравоохранения в соцсети Х. Там отметили отметили, что нынешняя вспышка распространяется значительно быстрее, чем в 2018–2019 годах, когда аналогичный порог заболеваемости был пройден лишь через десять месяцев.

На данный момент сообщается о 2073 случаях, включая 796 смертей, — говорится в сообщении.

17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, несущей угрозу для других государств. По оценке ВОЗ, региональный риск распространения вируса остается высоким.

Ранее Министерство связи Конго сообщило, что в республике от лихорадки Эбола погибли 702 человека. На тот момент было зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заболевания. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.