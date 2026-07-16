Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:31

ВОЗ раскрыла число жертв лихорадки Эбола в Конго

Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 796 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек, общее количество зарегистрированных в стране заражений превысило 2073, сообщила Всемирная организация здравоохранения в соцсети Х. Там отметили отметили, что нынешняя вспышка распространяется значительно быстрее, чем в 2018–2019 годах, когда аналогичный порог заболеваемости был пройден лишь через десять месяцев.

На данный момент сообщается о 2073 случаях, включая 796 смертей, — говорится в сообщении.

17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, несущей угрозу для других государств. По оценке ВОЗ, региональный риск распространения вируса остается высоким.

Ранее Министерство связи Конго сообщило, что в республике от лихорадки Эбола погибли 702 человека. На тот момент было зафиксировано 1926 подтвержденных случаев заболевания. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.

Мир
Эбола
эпидемии
Африка
Конго
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МО показало кадры поражения сухогруза, следовавшего в порт «Черноморск»
Венгрия начала расследование по контактам Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.