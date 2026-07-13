Стало известно, сколько людей погибло от Эболы в ДРК

Стало известно, сколько людей погибло от Эболы в ДРК Министерство связи ДРК: в стране зафиксировали 702 смерти от Эболы

В Демократической Республике Конго погибли 702 человека от лихорадки Эбола, сообщили на странице местного Министерства связи и СМИ в соцсети X. Специалисты зафиксировали 1926 подтвержденных случаев заболевания.

Заболевание бушует в пяти провинциях африканской страны: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо. Врачи продолжают бороться с эпидемией. Из всех подтвержденных случаев 753 пациента были либо изолированы, либо госпитализированы. Специалисты также зафиксировали 318 случаев выздоровления.

Доктора также стараются улучшить методы по раннему диагностированию Эболы. Местные власти призывают население консолидироваться при поддержке федерального и регионального правительств. Они также посоветовали обращаться в скорую помощь при обнаружении подозрительных симптомов.

Ранее Роспотребнадзор передал Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы Бундибуджио. Российские специалисты пошли на такой шаг в связи с продолжающимся распространением лихорадки в стране.