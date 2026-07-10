Роспотребнадзор принял меры из-за распространения Эболы в Африке Роспотребнадзор передал Гвинее тесты для выявления штамма Эболы

Роспотребнадзор передал Гвинее тест-системы российского производства для выявления штамма Эболы Бундибуджио, заявили в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что решение было принято в связи с продолжающимся распространением лихорадки в стране.

В ответ на продолжающееся распространение лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио в ряде африканских стран, Роспотребнадзор передал Гвинейской Республике тест-системы собственного производства для диагностики данного варианта вируса, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что зона заражения Эболой в Демократической Республике Конго распространилась еще на несколько районов. Случаи заражения лихорадкой зафиксировали в городе Кисангани.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил: лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию. По его словам, для масштабной эпидемии необходима инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

Кроме того, первый случай заражения Эболой зафиксировали во Франции. Вирус выявили у врача из гуманитарной организации, работавшего в Демократической Республике Конго.