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09 июля 2026 в 10:36

Зона заражения Эболой распространилась на соседние районы Конго

Reuters: в Конго выявили новые случаи подозрения на Эболу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Демократической Республики Конго выявили два возможных случая заражения лихорадкой Эбола в городе Кисангани, административном центре провинции Чопо, сообщает агентство Reuters. Регион никогда не входил в зону распространения заболевания.

Специалисты оценивают риск дальнейшего расширения географии заболевания внутри ДРК как очень высокий, а для соседних стран — как высокий, — утверждает источник.

В связи с возникшей угрозой медицинские службы экстренно усилили эпидемиологический надзор и отслеживание контактов в городе. ВОЗ констатирует, что вспышка в ДРК пока не взята под контроль, а заболевание продолжает распространяться на фоне активного перемещения населения.

Ранее специалистам оказалось неизвестно местонахождение почти 300 человек в Африке, заразившихся вирусом Эбола. Отмечается, что такие пробелы в мониторинге вызвали серьезные сомнения в профессионализме экспертов по медицинской профилактике.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию. По его словам, для масштабной эпидемии необходима инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

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