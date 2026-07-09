Зона заражения Эболой распространилась на соседние районы Конго Reuters: в Конго выявили новые случаи подозрения на Эболу

Власти Демократической Республики Конго выявили два возможных случая заражения лихорадкой Эбола в городе Кисангани, административном центре провинции Чопо, сообщает агентство Reuters. Регион никогда не входил в зону распространения заболевания.

Специалисты оценивают риск дальнейшего расширения географии заболевания внутри ДРК как очень высокий, а для соседних стран — как высокий, — утверждает источник.

В связи с возникшей угрозой медицинские службы экстренно усилили эпидемиологический надзор и отслеживание контактов в городе. ВОЗ констатирует, что вспышка в ДРК пока не взята под контроль, а заболевание продолжает распространяться на фоне активного перемещения населения.

Ранее специалистам оказалось неизвестно местонахождение почти 300 человек в Африке, заразившихся вирусом Эбола. Отмечается, что такие пробелы в мониторинге вызвали серьезные сомнения в профессионализме экспертов по медицинской профилактике.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию. По его словам, для масштабной эпидемии необходима инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.