Война УЕФА и ФИФА: Европа объявила бойкот ЧМ, что будет дальше

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) до отказа от планов продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Кто поддержал это решение и откажется ли президент ФИФА Инфантино от этой идеи — в материале NEWS.ru.

Кто поддержал бойкот чемпионата мира по футболу

Все 55 членов УЕФА, включая Россию, приняли решение о бойкоте чемпионата мира по футболу — 2030 в знак протеста против планов Инфантино продать права на проведение мундиаля компании FIFA Forward Enterprise.

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. <...> Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет выставлен на продажу», — говорится в релизе.

УЕФА поддержали КОНКАКАФ (конфедерация Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна) и Азиатская федерация футбола (АFC). Обе организации категорически против планов продажи прав на чемпионат мира.

Кому президент ФИФА хочет продать долю прав на чемпионаты мира по футболу

По информации The Telegraph и Financial Times, ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20–30%, новой компании FIFA Forward Enterprise, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. Предварительные соглашения об условиях сделки, стоимость которой может составить около $20 млрд, уже подписаны. В ФИФА подтвердили эту информацию. Ожидается, что инвестиционную группу возглавит компания Thrive Capital, которую основал бизнесмен Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Джошуа Кушнер Фото: picture alliance/Kai-Uwern/Global Look Press

По задумке, каждая из 211 национальных ассоциаций и членов ФИФА получит долю стоимостью около $20 млн. Ассоциации смогут либо сохранить ее, либо продать, чтобы получить дополнительный доход. Источники The Times утверждают, что после его последнего президентского срока (до 2031 года) Инфантино планируют назначить комиссаром новой компании. Президент ФИФА направил главам национальных федераций письмо с призывом до 19 сентября поддержать создание коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии.

Планы продать доли прав на чемпионат мира вызвали волну негатива. УЕФА раскритиковал действия ФИФА.

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. Душа футбола и управление им — не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — заявили в УЕФА.

Отношения ФИФА и УЕФА обострились во время ЧМ-2026 после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Он был удален в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. За два дня до игры 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия Трамп позвонил в ФИФА с просьбой отменить нападающему американской сборной красную карточку и разрешить ему выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира.

Это возмутило УЕФА. В организации подчеркнули, что решение по отмене красной карточки Балогуну «пересекло красную линию». Президент УЕФА Александер Чеферин даже не присутствовал на финальном матче ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: IMAGO/STEINSIEK.CH/Global Look Press

Кто может стать соперником Инфантино на выборах президента ФИФА

По информации The Telegraph и Politico, президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи может стать соперником Инфантино на выборах президента ФИФА, которые пройдут 18 марта 2027 года. Согласно данным изданий, европейские футбольные чиновники очень надеются на его кандидатуру из-за скандала о продаже прав на чемпионат мира. Один из неназванных деятелей ФИФА заявил The Telegraph, что «поддержал бы кого угодно, кроме Дональда Трампа или [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху» в качестве соперника Инфантино.

Представители Аль-Хелаифи сообщили, что у главы ПСЖ «нет ни амбиций, ни намерений, ни интереса к роли в ФИФА и ко всей этой шумихе в СМИ». Однако источники Politico считают, что его выдвижение может стать реальной альтернативой Инфантино, которого дважды подряд (в 2019 и 2023 годах) переизбирали из-за отсутствия конкурентов.

Аль-Хелаифи считается одной из самых влиятельных фигур в современном футболе. Помимо ПСЖ, он возглавляет Qatar Sports Investments (катарский государственный фонд, который инвестирует в спорт, развлечения и досуг. — NEWS.ru). Аль-Хелаифи также входит в исполком УЕФА и представляет интересы Европейской клубной ассоциации в совете ФИФА.

Что сделает Инфантино после бойкота ЧМ со стороны УЕФА

Инфантино слишком увлекся вопросами коммерции, забыв о защите интересов федераций и игроков, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, если ФИФА не уладит вопрос с УЕФА, то «начнутся бунты».

«Пока слишком мало конкретики по этому вопросу. Пишут о создании акционерной компании, которая будет управлять мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубными чемпионатами мира, о продаже доли физическим лицам, но пока все это не складывается в единую логику. Что будет на самом деле? За кем останется контроль? Кто будет составлять календарь чемпионатов мира, выбирать хозяев турниров, защищать интересы федераций, а самое главное — игроков? Мне кажется, в ФИФА забыли про это. Эти вещи ушли на второй план. Все только коммерция и коммерция. Я думаю, Инфантино заблудился и надо его остановить, иначе начнутся бунты», — сказал Колосков.

«Андерлехт» — «Хаммарбю» — Лига Европы УЕФА, 30 июля 2026 года Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir/Global Look Press

Он добавил, что проведение чемпионата мира по футболу невозможно без участия европейских сборных. Колосков отметил, что бойкот европейскими странами чемпионата мира по футболу означает войну УЕФА и ФИФА. По его мнению, оказавшийся в затруднительном положении Инфантино должен отказаться от идеи продажи прав на мундиаль.

«Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА. Инфантино сам довел ситуацию до такого, почувствовал свою незаменимость. Делает что хочет, вручает премию мира президенту США Дональду Трампу, позволяет ему командовать собой. Инфантино придется дать заднюю. Нужно похоронить эту идею, закрыть ее. Другого пути нет», — считает Колосков.

Старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против возможной продажи прав на ЧМ. Он заявил, что у ФИФА всегда было достаточно денег и неясно, зачем сейчас продавать самый ценный актив. Теперь у Инфантино практически не осталось поддержки.

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