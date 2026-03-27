«Изобьют и подрежут деньги». ЧМ в США станет худшим в истории: причины

США столкнулись с проблемами проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года. До сих пор не ясно, будет ли участвовать в турнире сборная Ирана. Почему на матчах чемпионата мира ожидается низкая посещаемость, какую топ-команду призвали бойкотировать турнир — в материале NEWS.ru.

Почему в ФИФА боятся низкой посещаемости матчей на ЧМ-2026 в США

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на турнире сыграют 48 национальных сборных. Международная федерация футбола (ФИФА) опасается низкой посещаемости матчей из-за небольшого количества бронирований на июнь. По информации Sport Baza, в городах США, которые примут чемпионат мира, цены на отели резко снизились из-за отсутствия спроса. В частности, подешевели гостиницы в Атланте, Бостоне и Сан-Франциско. Чтобы мотивировать фанатов приехать на мундиаль, отели предлагают скидки до €2 тыс. при бронировании от 12 дней.

Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году на клубном чемпионате мира по футболу в США. Если тенденция с низким бронированием отелей продолжится, то на матчах Катар — Швейцария в Сан-Франциско, Гаити — Шотландия и Шотландия — Марокко в Бостоне будет небольшая посещаемость. В ФИФА считают, что на этих встречах заполняемость трибун окажется ниже 50%. По информации Sport Baza, на трибуны планируют привлекать студентов местных колледжей, которым выдадут бесплатные билеты.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что большинство болельщиков не хотят ехать на ЧМ-2026 из-за обстановки в США. По его мнению, мундиаль утратил прежнюю ауру.

«CША по традиции являются местом, куда хотят попасть многие люди, особенно из слаборазвитых стран. Они думают, что там что-то необычное, такая же картинка, как в американских фильмах, а не что-то ужасающее. Современные спортивные состязания, будь то чемпионат мира или Олимпиада, уже не имеют такого статуса, как раньше. Большинство нормальных людей сейчас не поедут в США, потому что будут ощущать себя как на вещевом рынке в 1990-е в Подмосковье. Надо у живота держать сумку, чтобы не подрезали деньги и не избили. Поэтому привлекательность сомнительная. Накал страстей будет ниже», — отметил парламентарий.

По его словам, ЧМ в США — это состязание не сильнейших, а тех, кого пустили.

«Многие люди из разных стран мира туда не поедут, потому что уже не тот дух. Раньше какие-то команды выстреливали, кто-то, наоборот, неожиданно проигрывал. Сейчас это частное состязание, а не международное», — сказал Милонов NEWS.ru.

Граждане каких стран должны внести залог для посещения ЧМ-2026 по футболу в США

В ФИФА выражают обеспокоенность по поводу визовых правил для граждан пяти стран — участниц чемпионата мира 2026 года. По информации The Athletic, представителям этих государств придется вносить залог для получения визы в США.

Трудности возникли из-за пилотной программы Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в США по деловой или туристической визе, должны вносить залог в размере от $10 тыс. до $15 тыс. (822,5 тыс. — 1 млн 234 тыс. рублей), который будет возвращен при выезде из Америки до истечения визы. В этот список входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д'Ивуар. С 2 апреля правило будет также действовать для граждан Туниса.

ФИФА пытается убедить администрацию Дональда Трампа сделать исключение на время проведения мундиаля. Ожидается, что власти США могут пойти на уступки, но только для членов сборных — игроков, тренерских штабов, сотрудников, руководителей федераций, персонала и спонсоров. Родственникам футболистов и болельщикам придется вносить залог.

Примет ли Иран участие в ЧМ-2026 по футболу в США

13 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не выступит на чемпионате мира по футболу — 2026 из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что это решение было принято после гибели верховного руководителя страны Али Хаменеи.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты», — сказал Доньямали.

Однако 19 марта президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная команда не собирается бойкотировать ЧМ-2026.

«Национальная команда проводит тренировочный сбор в Турции, мы сыграем там два товарищеских матча. Будем бойкотировать Америку, а не чемпионат мира по футболу», — приводит слова Таджа AI Jazeera.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп хочет видеть иранцев на ЧМ-2026. В то же время глава Белого дома отметил, что не может гарантировать безопасность команды на мундиале.

«Сборной Ирана рады на чемпионате мира, но я действительно не считаю, что им уместно там быть из-за их собственной жизни и безопасности», — написал Трамп в соцсетях.

Иранская федерация футбола ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной команды на ЧМ из США в Мексику. Сборная сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. До конца марта будут известны все участники мундиаля.

Какую команду призвали бойкотировать ЧМ-2026 в США по футболу

Более 170 тыс. жителей Нидерландов подписали петицию с призывом бойкотировать ЧМ-2026 из-за политики Трампа. Как сообщает телеканал RTL, инициатором этой идеи стал журналист Теун ван де Кейкен.

«Мы не хотим, чтобы наши футболисты своими выступлениями на турнире косвенно поддерживали насильственную террористическую политику президента Дональда Трампа против невинных мигрантов. Участвовать в спортивном событии, как будто ничего не происходит, — фактически легитимизировать экспансионистскую политику Трампа», — считает журналист.

В качестве причин бойкота он назвал агрессивное вмешательство США в дела других стран и заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии.

С какими проблемами столкнулись США на клубном ЧМ по футболу в 2025 году

Клубный чемпионат мира (КЧМ), прошедший летом 2025 года, стал репетицией для США с точки зрения проведения большого футбольного соревнования. Турнир запомнился несколькими скандалами.

Одной из проблем КЧМ стали погодные условия. Матчи часто задерживались из-за экстремальной жары, проливных дождей и гроз. Например, из-за надвигающегося урагана футболисты «Бенфики» и «Челси» были вынуждены ждать несколько часов, чтобы доиграть встречу.

«Это нечто беспрецедентное. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда игру нужно переносить. Но если вы прерываете семь-восемь матчей, это означает, что, возможно, здесь (в США. — NEWS.ru) неподходящее место для турнира», — заявлял тогдашний тренер «Челси» Энцо Мареска.

Тренировки команд проходили в тяжелых погодных условиях. Существует вероятность того, что организаторы ЧМ-2026 также столкнутся с этой проблемой.

