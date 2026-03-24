Променял США на РФ: боец UFC Джонс подписал контракт с лигой кулачных боев

Известный боец UFC Джон Джонс стал амбассадором международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle, руководителем которой является президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Спортсмен неоднократно приезжал в РФ и приобрел недвижимость. Что Джонс говорил о России, почему отказался от участия в боях в Белом доме, как стал легендой UFC — в материале NEWS.ru.

Что сказал боец UFC Джонс о контракте с IBA Bare Knuckle

Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle. Легенда UFC 28 марта посетит турнир под эгидой организации в Санкт-Петербурге, где станет соведущим вечера и примет участие в ключевых событиях мероприятия. Стороны подписали контракт о сотрудничестве.

«Матушка Россия обрела нового сына! С гордостью объявляю, что теперь я являюсь амбассадором IBA Bare Knuckle. 28 марта я проведу в Санкт-Петербурге свое первое мероприятие вместе с хорошим другом Альфредо Аудиторе. Вперед! Давайте создадим прекрасные воспоминания», — написал Джонс в социальных сетях.

Кремлев отметил, что готов открывать новые возможности для спортсменов. По его словам, если крупнейшие организации, в том числе UFC, не всегда ценят своих бойцов, IBA готова предложить им платформу, уважение и место в своей экосистеме.

«IBA — настоящий международный дом для спортсменов. Мы всегда готовы поддерживать и помогать каждому, кто стремится к вершинам. Джон Джонс сделал правильный выбор, став частью IBA. Добро пожаловать в нашу большую спортивную семью!» — сказал Кремлев.

Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle спустя несколько дней после отказа от участия в поединке в Белом доме.

Умар Кремлев

Почему боец UFC Джонс отказался от поединка в Белом доме

7 марта в UFC опубликовали список участников турнира в Белом доме. Поединки пройдут 14 июня и станут частью широкой программы празднования America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости. Бои состоятся на лужайке перед Белым домом. В этот день президенту США Дональду Трампу исполнится 80 лет.

Джонса не оказалось среди участников турнира. Боец вел переговоры с UFC и был готов выйти в октагон.

«Я даже отступил от своих первоначальных требований, но что получил взамен? Мне предложили очень мало. Да, у меня артрит в бедре, это больно, но это не значит, что я не могу драться… После всего того, что я сделал для UFC за эти годы, слышать, что я „спекся“, — это разочарование. Особенно учитывая, что мне звонили из UFC, пытаясь уговорить меня выступить на турнире в Белом доме за гораздо меньшую сумму. Если UFC действительно считает, что я спекся, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр», — написал Джонс в соцсети X.

В ответ президент UFC Дана Уайт заявил, что боец не должен был драться на турнире в Белом доме.

«Я буквально дважды давал пресс-конференцию, чтобы рассказать об этом. Эти ребята [матчмейкеры UFC] искали всех бойцов, кто, по их мнению, был доступен для участия в этом ивенте, а потом я делал бои. Я ни за что на свете не включил бы его в турнир, сколько бы это ни стоило. Джон Джонс никогда не должен был драться на турнире в Белом доме», — сказал Уайт.

На турнире в Белом доме не выступят экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой категориях Конор Макгрегор и действующий лучший боец промоушена в полусреднем весе Ислам Махачев.

Дана Уайт

Как боец Джонс стал легендой UFC

Джонсу 38 лет. Он дебютировал в MMA в 2008 году. Американец стал одной из главных звезд не только промоушена, но и ММА в целом. На его счету 28 побед, одно поражение, еще один бой признали несостоявшимся. В 2009 году Джонс уступил Мэтту Хэмиллу на турнире UFC: The Ultimate Finale 10 в Лас-Вегасе. Его дисквалифицировали за запрещенные удары локтями.

Джонс является чемпионом UFC в полутяжелом (2011–2015 и 2018–2020) и тяжелом весах (2023–2025). Он имеет самую длинную победную серию в промоушене — 18 боев. Джонс является самым молодым чемпионом UFC: 23 года и 242 дня.

В 2025-м UFC несколько месяцев вел работу над организацией поединка Джонс — Том Аспиналл. В мае прошлого года Уайт заявил, что бой состоится. Но в июне 37-летний Джонс завершил карьеру, а Аспиналл был признан неоспоримым чемпионом в тяжелом весе.

«MMA навсегда останется частью меня, и я с интересом смотрю вперед — на то, как смогу продолжать вносить вклад в этот спорт и вдохновлять других по-новому. Спасибо каждому, кто был частью этого невероятного пути. Лучшее еще впереди», — написал Джонс в соцсети X.

Боец со школьных лет встречается с Джесси Мозес. У них четверо детей. В 2021 году Мозес хотела уйти от спортсмена после того, как он ее избил, однако пара помирилась.

Джон Джонс

Что боец UFC Джонс говорил о России

В 2025 году Джонс несколько раз посетил Россию. В ноябре он ездил в Грозный с дружеским визитом по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом стало празднование 18-летия сына политика Адама.

Джонс приобрел недвижимость в премиальном жилом комплексе в Грозном. Он также побывал на стрельбище. Боец высоко оценил гостеприимство хозяев и чистоту города. Особое впечатление на спортсмена произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

«Каждый раз, когда я прилетал в Россию, меня очень хорошо встречали. Я был в Дагестане — повсюду, где бы я ни находился, люди знали, кто я. Это огромная честь. Мне не терпится вновь побывать в России. Я хочу полететь в Москву. Просто не терпится оказаться там и пообщаться с фанатами. Я давно не был в столице, уверен, что там будет много новых фанатов. Это будет классный опыт», — заявил он в интервью Sport24.

Джонс ранее посещал турниры IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках, заявил NEWS.ru блогер и боец смешанных единоборств Артем Тарасов.

«Я положительно отношусь к этой новости. Учитывая, что Джон Джонс давно сотрудничает с Alf Reality (популярное реалити-шоу. — NEWS.ru) и уже два сезона там является тренером, было очевидно, что он может стать представителем IBA Bare Knuckle. Мы общались с ним в Таиланде, он уже приезжал на турнир организации и говорил, что ему очень понравилось. Самый сильный боец мира становится амбассадором в нашей русской кулачке», — сказал Тарасов.

Приглашение Джонса в качестве амбассадора IBA Bare Knuckle является хорошим выбором с точки зрения привлечения международного внимания, заявил NEWS.ru российский боец ММА Александр Шлеменко.

«Джона Джонса знает весь мир. Жаль, что он сам не участвует в боях на голых кулаках», — сказал он.

