Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:36

Променял США на РФ: боец UFC Джонс подписал контракт с лигой кулачных боев

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Известный боец UFC Джон Джонс стал амбассадором международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle, руководителем которой является президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Спортсмен неоднократно приезжал в РФ и приобрел недвижимость. Что Джонс говорил о России, почему отказался от участия в боях в Белом доме, как стал легендой UFC — в материале NEWS.ru.

Что сказал боец UFC Джонс о контракте с IBA Bare Knuckle

Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle. Легенда UFC 28 марта посетит турнир под эгидой организации в Санкт-Петербурге, где станет соведущим вечера и примет участие в ключевых событиях мероприятия. Стороны подписали контракт о сотрудничестве.

«Матушка Россия обрела нового сына! С гордостью объявляю, что теперь я являюсь амбассадором IBA Bare Knuckle. 28 марта я проведу в Санкт-Петербурге свое первое мероприятие вместе с хорошим другом Альфредо Аудиторе. Вперед! Давайте создадим прекрасные воспоминания», — написал Джонс в социальных сетях.

Кремлев отметил, что готов открывать новые возможности для спортсменов. По его словам, если крупнейшие организации, в том числе UFC, не всегда ценят своих бойцов, IBA готова предложить им платформу, уважение и место в своей экосистеме.

«IBA — настоящий международный дом для спортсменов. Мы всегда готовы поддерживать и помогать каждому, кто стремится к вершинам. Джон Джонс сделал правильный выбор, став частью IBA. Добро пожаловать в нашу большую спортивную семью!» — сказал Кремлев.

Джонс стал амбассадором IBA Bare Knuckle спустя несколько дней после отказа от участия в поединке в Белом доме.

Умар Кремлев Умар Кремлев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему боец UFC Джонс отказался от поединка в Белом доме

7 марта в UFC опубликовали список участников турнира в Белом доме. Поединки пройдут 14 июня и станут частью широкой программы празднования America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости. Бои состоятся на лужайке перед Белым домом. В этот день президенту США Дональду Трампу исполнится 80 лет.

Джонса не оказалось среди участников турнира. Боец вел переговоры с UFC и был готов выйти в октагон.

«Я даже отступил от своих первоначальных требований, но что получил взамен? Мне предложили очень мало. Да, у меня артрит в бедре, это больно, но это не значит, что я не могу драться… После всего того, что я сделал для UFC за эти годы, слышать, что я „спекся“, — это разочарование. Особенно учитывая, что мне звонили из UFC, пытаясь уговорить меня выступить на турнире в Белом доме за гораздо меньшую сумму. Если UFC действительно считает, что я спекся, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр», — написал Джонс в соцсети X.

В ответ президент UFC Дана Уайт заявил, что боец не должен был драться на турнире в Белом доме.

«Я буквально дважды давал пресс-конференцию, чтобы рассказать об этом. Эти ребята [матчмейкеры UFC] искали всех бойцов, кто, по их мнению, был доступен для участия в этом ивенте, а потом я делал бои. Я ни за что на свете не включил бы его в турнир, сколько бы это ни стоило. Джон Джонс никогда не должен был драться на турнире в Белом доме», — сказал Уайт.

На турнире в Белом доме не выступят экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой категориях Конор Макгрегор и действующий лучший боец промоушена в полусреднем весе Ислам Махачев.

Дана Уайт Дана Уайт Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как боец Джонс стал легендой UFC

Джонсу 38 лет. Он дебютировал в MMA в 2008 году. Американец стал одной из главных звезд не только промоушена, но и ММА в целом. На его счету 28 побед, одно поражение, еще один бой признали несостоявшимся. В 2009 году Джонс уступил Мэтту Хэмиллу на турнире UFC: The Ultimate Finale 10 в Лас-Вегасе. Его дисквалифицировали за запрещенные удары локтями.

Джонс является чемпионом UFC в полутяжелом (2011–2015 и 2018–2020) и тяжелом весах (2023–2025). Он имеет самую длинную победную серию в промоушене — 18 боев. Джонс является самым молодым чемпионом UFC: 23 года и 242 дня.

В 2025-м UFC несколько месяцев вел работу над организацией поединка Джонс — Том Аспиналл. В мае прошлого года Уайт заявил, что бой состоится. Но в июне 37-летний Джонс завершил карьеру, а Аспиналл был признан неоспоримым чемпионом в тяжелом весе.

«MMA навсегда останется частью меня, и я с интересом смотрю вперед — на то, как смогу продолжать вносить вклад в этот спорт и вдохновлять других по-новому. Спасибо каждому, кто был частью этого невероятного пути. Лучшее еще впереди», — написал Джонс в соцсети X.

Боец со школьных лет встречается с Джесси Мозес. У них четверо детей. В 2021 году Мозес хотела уйти от спортсмена после того, как он ее избил, однако пара помирилась.

Джон Джонс Джон Джонс Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что боец UFC Джонс говорил о России

В 2025 году Джонс несколько раз посетил Россию. В ноябре он ездил в Грозный с дружеским визитом по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом стало празднование 18-летия сына политика Адама.

Джонс приобрел недвижимость в премиальном жилом комплексе в Грозном. Он также побывал на стрельбище. Боец высоко оценил гостеприимство хозяев и чистоту города. Особое впечатление на спортсмена произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

«Каждый раз, когда я прилетал в Россию, меня очень хорошо встречали. Я был в Дагестане — повсюду, где бы я ни находился, люди знали, кто я. Это огромная честь. Мне не терпится вновь побывать в России. Я хочу полететь в Москву. Просто не терпится оказаться там и пообщаться с фанатами. Я давно не был в столице, уверен, что там будет много новых фанатов. Это будет классный опыт», — заявил он в интервью Sport24.

Джонс ранее посещал турниры IBA Bare Knuckle и положительно высказывался о поединках, заявил NEWS.ru блогер и боец смешанных единоборств Артем Тарасов.

«Я положительно отношусь к этой новости. Учитывая, что Джон Джонс давно сотрудничает с Alf Reality (популярное реалити-шоу. — NEWS.ru) и уже два сезона там является тренером, было очевидно, что он может стать представителем IBA Bare Knuckle. Мы общались с ним в Таиланде, он уже приезжал на турнир организации и говорил, что ему очень понравилось. Самый сильный боец мира становится амбассадором в нашей русской кулачке», — сказал Тарасов.

Приглашение Джонса в качестве амбассадора IBA Bare Knuckle является хорошим выбором с точки зрения привлечения международного внимания, заявил NEWS.ru российский боец ММА Александр Шлеменко.

«Джона Джонса знает весь мир. Жаль, что он сам не участвует в боях на голых кулаках», — сказал он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.