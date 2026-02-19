Звезда кулачных боев сразится с Шеф-поваром на турнире IBA Bare Knuckle Боец Мусаев сразится с Шеф-поваром Зияевым на турнире IBA Bare Knuckle

Чемпион промоушена Hardcore Тимур Золотой Мусаев и победитель Кубка Евразии по К-1 (популярный вид кикбоксинга) Искандар Шеф-повар Зияев сразятся на турнире IBA Bare Knuckle 28 марта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба турнира. Отмечается, что поединок станет одним из главных событий вечера.

В главном бою сойдутся легендарный кубинский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро и россиянин Вагаб Вагабов. Также в октагон выйдут: Александр Хоронженко и Марат Исаев; Анатолий Сибирский Конор и Усман Странник Магомедов; Виталик Эншент Старых и Абукакар Кросс Сулейманов; Данила Гатти Чижов и Гор Рокки Туманян и многие другие.

Основателем IBA Bare Knuckle является президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Соведущим вечера станет величайший боец в истории UFC Джон Джонс.

