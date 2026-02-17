Стали известны дата и место поединка Тайсона против Мейвезера Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера пройдет 25 апреля в ДР Конго

Бой двух легенд мирового бокса Майка Тайсона и Флойда Мейвезера пройдет в Демократической Республике Конго. Как сообщил Тайсон в соцсети X, поединок состоится 25 апреля. Организаторы пока не уточняют, по каким правилам пройдет бой и будет ли он носить официальный или выставочный статус.

Для 59-летнего Тайсона этот бой станет вторым после возвращения на ринг спустя почти 20 лет. В ноябре 2024 года он проиграл по очкам блогеру Джейку Полу. Всего на счету Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и семь поражений. Он был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и владел поясами всех главных организаций.

При этом 48-летний Мейвезер завершил карьеру в 2017 году с безупречным рекордом 50:0. Он выигрывал титулы в пяти весовых категориях и брал бронзу Олимпиады-1996. После ухода из спорта Флойд регулярно проводит шоу-поединки: дрался с блогером Логаном Полом, бойцом UFC Конором Макгрегором и японским кикбоксером Тэнсином Нацукавой.

