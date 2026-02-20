Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:07

Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном

Залужный сравнил подготовку Киева к конфликту с Россией с боем против Тайсона

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сравнивал подготовку Украины к конфликту с Россией с боем любителя против Майка Тайсона, пишет The Guardian. По данным газеты, Залужного бесило, что президент Украины Владимир Зеленский не вводил военное положение — это мешало перебросить войска и подготовить армию.

Тебе предстоит бой с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов, — сказал Залужный.

Источники утверждают, что Зеленский не верил в большое вторжение России. Его убедил в этом тогдашний глава офиса президента Андрей Ермак. Тот был уверен: Москва не пойдет на операцию, потому что это разрушит отношения с Западом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал NEWS.ru, что конфликт между Зеленским и Залужным начался еще в 2022-м году. По его словам, глава государства требовал наступать, не жалея солдат и офицеров, военачальник был против.

До этого украинская журналистка Янина Соколова заявила, что Служба безопасности Украины предпринимала попытку убить Залужного. По ее словам, назначение военачальника послом в Великобританию было призвано его спасти.

Украина
Россия
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Майк Тайсон
