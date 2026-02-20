Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-депутат Рады раскрыл, с чего начался конфликт Зеленского и Залужного

Олейник: конфликт Зеленского и Залужного начался со стратегических разногласий

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным начался еще в 2022-м году, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Зеленский требовал наступать, не жалея солдат и офицеров, Залужный был против.

Конфликт лидера Украины и Залужного берет начало в 2022 году из-за стратегических разногласий. Зеленский, как авантюрист, давал указания военным: нужно больше наступлений и территорий. Вот эти «мясные штурмы» были, по сути, указанием Зеленского: взять населенный пункт любой ценой, на потери плевать. Но это породило конфликт между военными и политическим руководством, — объяснил Олейник.

Армия на Украине — институт с наивысшим авторитетом, подчеркнул экс-нардеп. Военные ближе к Залужному, и понимают, что такие команды не приносят успеха.

И тогда начался рост рейтинга самого Залужного. Уже в тот момент Зеленский увидел в нем конкурента. Было возбуждено уголовное дело по факту потери юга Украины (Запорожская область). Мол, посмотрите, как легко Россия оттуда зашла. И по этому делу Залужный проходил как свидетель, — напомнил экс-депутат.

Ранее украинская журналистка Янина Соколова заявила, что Служба безопасности Украины предпринимала попытку убить Залужного. По ее словам, назначение военачальника послом в Великобританию было призвано его спасти.

