НАТО пообещало жесткий ответ помощникам Ирана

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности США жестко реагировать на действия помощников Ирана, передает пресс-служба Сената США. По его словам, любая сторона, содействующая Тегерану в атаках на силы США, получит решительный ответ.

Гринкевич подчеркнул, что необходимо жестко отвечать тем, кто подвергает опасности американских военнослужащих. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания содействие Тегерану в атаках.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран прекратит ответные атаки, если государства Ближнего Востока не допустят использования своей территории американскими силами для нападений на Иран. Он также заявил, что страна имеет право на самооборону в ответ на военную агрессию.

До этого Багаи сообщил: присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке способствует дестабилизации всего региона. Он также отметил, что территории мусульманских стран не должны использоваться для агрессии против других мусульманских государств.

Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о готовности ответить на военные действия США. Он отметил, что Тегеран не потерпит бездействия в ответ на агрессию со стороны Вашингтона. Если США не возместят ущерб, Иран конфискует их собственность или нанесет эквивалентный урон.