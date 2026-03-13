Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 00:28

НАТО пообещало жесткий ответ помощникам Ирана

Главноком НАТО Гринкевич пригрозил жестким ответом за помощь Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности США жестко реагировать на действия помощников Ирана, передает пресс-служба Сената США. По его словам, любая сторона, содействующая Тегерану в атаках на силы США, получит решительный ответ.

Гринкевич подчеркнул, что необходимо жестко отвечать тем, кто подвергает опасности американских военнослужащих. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания содействие Тегерану в атаках.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран прекратит ответные атаки, если государства Ближнего Востока не допустят использования своей территории американскими силами для нападений на Иран. Он также заявил, что страна имеет право на самооборону в ответ на военную агрессию.

До этого Багаи сообщил: присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке способствует дестабилизации всего региона. Он также отметил, что территории мусульманских стран не должны использоваться для агрессии против других мусульманских государств.

Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о готовности ответить на военные действия США. Он отметил, что Тегеран не потерпит бездействия в ответ на агрессию со стороны Вашингтона. Если США не возместят ущерб, Иран конфискует их собственность или нанесет эквивалентный урон.

Иран
НАТО
США
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сменил первого замглавы МВД России
Биометрическую оплату проезда ввели на всех станциях метро Петербурга
США во время операции против Ирана потеряли самолет
Минобороны сообщило о массовой атаке дронов на регионы
«В изоляции»: политолог высказался о разрыве Молдавией соглашений с СНГ
«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?
В США резко повысился интерес к российской выпечке и сладостям
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
В Турции прояснили ситуацию с использованием С-400 при перехвате ракет
НАТО пообещало жесткий ответ помощникам Ирана
В США заявили, что военные действия в Иране нанесли удар по медицине мира
Почему ушла от Абдулова, роман с Серовым, приемные дети: как живет Алферова
Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти
Иран дал ответ по поводу закрытия Ормузского пролива
Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов
Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»
Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране
Иран пригрозил США сокрушительной атакой на нефтегазовую инфраструктуру
В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией
Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.