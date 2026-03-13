Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 02:19

«Взлом за 45 секунд»: эксперты обнаружили уязвимость в миллионах смартфонов

Эксперты обнаружили уязвимость в смартфонах Nothing с процессорами MediaTek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В смартфонах на Android от компании Nothing с процессорами MediaTek обнаружена опасная уязвимость, заявил технический директор Ledger Шарль Гийме в соцсети X. Устройство можно взломать за 45 секунд, даже если оно выключено.

По словам Гийме, исследователи подключили Nothing CMF Phone 1 к ноутбуку и взломали базовую систему безопасности телефона. Программа автоматически восстановила пин-код, расшифровала хранилище и извлекла данные из программных кошельков.

Уязвимость может угрожать миллионам Android-устройств с системой TEE от Trustonic. MediaTek подтвердила, что якобы исправила проблему 5 января.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников сообщил: мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.

Кроме того, IT-эксперт Игорь Бедеров посоветовал следить за необычными уведомлениями, такими как вход в аккаунт с нового устройства или сообщения, которые на самом деле не были отправлены. Вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит СМС или сообщение с кодом подтверждения.

