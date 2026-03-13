Атака БПЛА угрожает Пензенской области

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности и план «Ковер», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, работа мобильного интернета ограничена в целях безопасности.

На территории Пензенской области введен режим «беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, — написал он.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Также ночью 12 марта ПВО ликвидировала в небе над Россией 80 беспилотников ВСУ. Как сообщили в МО, 30 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.