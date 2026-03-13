Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 02:04

Три крупных аэропорта в России закрылись

В аэропортах Пензы, Саратова и Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Пензы, Саратова и Краснодара ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такая мера была принята для безопасности полетов.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

До этого сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Из-за этого приостановили прием и отправку рейсов. Руководство воздушной гавани заявило, что ситуация под контролем.

Кроме того, самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

