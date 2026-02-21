Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса

Рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона, передает New York Post. Как сообщает издание, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

По словам пассажира, капитан сообщил, что в 18-м ряду не оказалось обязательной таблички. Техническая служба аэропорта имени Кеннеди напечатала новую наклейку, но ее не сразу принесли в салон и установили.

Как сообщает издание, подобные требования связаны с безопасностью. В туалетах самолетов, например, должны быть пепельницы, чтобы нарушители могли потушить сигарету и не создавать риск возгорания.

Эксперт туристической отрасли Гэри Лефф подтвердил, что после обнаружения нарушения авиакомпания не могла продолжать полет. По его словам, в правилах Федерального управления гражданской авиации США прописана необходимость наличия информационных табличек на борту.

