Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристам, планировавшим поездки на Ближний Восток с 28 февраля по 31 марта, компенсируют финансовые потери, возникшие из-за закрытия воздушного пространства над регионом и отмены туров. Как получить деньги, куда обращаться, кому откажут в выплате — в материале NEWS.ru.

При каких условиях можно получить компенсацию за сорванный отдых на Ближнем Востоке

В конце февраля из-за начала военного конфликта между Израилем и Ираном многие туристы столкнулись с невозможностью выехать из стран Ближнего Востока, напомнил Мишустин, открывая заседание правительства. ОАЭ, Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия закрыли воздушное пространство. Авиакомпаниям пришлось организовывать вывозные рейсы.

Также многие путешественники застряли в азиатских странах — после атаки на Дубай был закрыт местный аэропорт, который является крупнейшим в мире транспортным хабом.

Еще одной проблемой в сложившейся ситуации стала отмена заранее приобретенных туров в страны Ближнего Востока. В связи с этим правительство распорядилось компенсировать их финансовые потери. Деньги путешественникам будут выплачивать в том числе из фонда персональной ответственности.

Согласно распоряжению, компенсацию за тур можно будет получить, если путевка была приобретена в туристической компании, а поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта 2026 года. Соответствующие документы должны быть подготовлены туроператорами, а срок уплаты отчислений в фонд за I квартал они смогут перенести на два месяца — с 15 апреля на 15 июня.

«Рассчитываем, что это позволит поддержать отрасль и поможет десяткам тысяч наших граждан, чьи поездки оказались сорваны», — заявил Мишустин.

Куда обращаться за компенсацией

Чтобы получить компенсацию за несостоявшийся тур, никуда специально ехать не нужно, заявили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что деньги будут возвращены из собственных средств туроператора или из средств его фонда персональной ответственности.

«Все документы сдаются туроператору, у которого вы купили путевку. Возврат средств действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт», — сообщили в РСТ.

Там отметили, что туристам нужно скачать и заполнить специальную форму требования, ее можно найти на сайте Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Далее ее необходимо передать туроператору вместе с паспортом, договором на тур, документами об оплате и реквизитами банковского счета. Принимаются также нотариально заверенные копии вышеперечисленных документов. Также в РСТ уточнили, что бумаги можно выслать почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, если нет возможности передать лично.

В то же время туроператоры должны собрать все заявления и сформировать из них «Реестр требований», объяснили в РСТ. Там должно быть указано, кому, сколько и за что нужно вернуть деньги. Далее все это нужно отправить в «Турпомощь». Там заявку рассмотрят и перечислят путешественникам деньги.

«Сроки выплаты — в течение 60 рабочих дней с момента получения объединением „Турпомощь“ полного пакета документов от туроператора (реестра и приложений). Учитывая, что туроператор может собирать заявления до шести месяцев, фактическое получение денег туристом может занять от четырех до девяти месяцев с даты подачи заявления», — рассказали в РСТ.

Там подчеркнули, что туристам вернут полную стоимость путевки, если тур еще не начался. В случае если он был прерван, то на счет путешественнику перечислят компенсацию только за оставшиеся дни.

В каком случае придется требовать деньги за сорванный тур в суде

Если бы правительство не подписало распоряжение, то туроператоры выплачивали бы компенсации за свой счет, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, подписав этот документ, государство поддержало туротрасль, а также избавило россиян от необходимости самостоятельно возвращать свои деньги и обращаться в суд.

«Однако важно помнить, что на компенсацию не смогут рассчитывать туристы, купившие билеты и забронировавшие отели самостоятельно», — подчеркнул он.

В случае если туроператор отказывается возвращать деньги, стоит написать претензию, подробно описав ситуацию, посоветовал в беседе с NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. По его словам, если после этого ситуация не разрешилась, нужно подавать иск в суд.

«У нас, помимо закона, регулирующего туристическую деятельность, есть еще закон „О защите прав потребителей“, который должен стимулировать нерадивого туроператора вернуть деньги за неиспользованную путевку», — отметил он.

Также Лунев напомнил о том, что из-за конфликта на Ближнем Востоке пострадали не только туристы, которые отдыхали или планировали отпуск в горячей теперь точке, но и те, кто должен был лететь транзитом через эти страны.

«Туристам, которые собирались лететь на те же самые Мальдивы или на Бали транзитом через Дубай, тоже стоит обратиться к туроператору. Вам должны продумать безопасный путь до места отдыха», — отметил Лунев.

Что предлагают туроператоры

В связи со сложившейся ситуацией президент РСТ Илья Уманский призвал создать единый гарантийный фонд для вывоза туристов в сложных ситуациях. Соответствующие предложения он ранее направил в правительство.

«Значительная часть туристов покупала у туроператоров или турагрегаторов только отели, а билеты брали напрямую у авиакомпаний. И мы видим, как интернет пестрит сообщениями от туристов, которые самостоятельно улетели за рубеж и не могут вернуться. Согласно международному законодательству, ответственность за возврат туристов домой лежит на авиакомпаниях. Но с выполнением своих обязательств некоторые перевозчики не торопятся», — сказал Уманский.

По его словам, действующих механизмов страхования недостаточно. Он считает, что отрасли нужен гарантийный фонд, обеспечивающий при необходимости возврат всех граждан РФ — как организованных, так и самостоятельных туристов — на родину, независимо от того, где был приобретен тур. По мнению Уманского, такой фонд мог бы формироваться за счет взносов с каждого туриста, выезжающего за рубеж. Контролировать фонд должно Минэкономразвития, уточнил он.

