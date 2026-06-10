Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России

Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon совершил полет в Латвии и Эстонии вдоль границ этих стран с Россией, заявил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. По его словам, сейчас воздушно судно курсирует вдоль финско-российской границы.

Самолет вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии, после чего, пролетев через воздушное пространство нескольких стран Евросоюза, приступил к работе в небе прибалтийских стран и Финляндии, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что полет борта подобного типа фиксируется в данных районах очень редко. В последнее время разведывательные самолеты стран НАТО чаще всего используют для работы воздушное пространство Эстонии, уточнил информатор. Речь идет прежде всего о самолетах Saab 340B ISR и Bombardier Challenger 650 Artemis II.

Ранее сообщалось, что Литва приступила к проведению военных учений Добровольческих сил охраны края (KASP) недалеко от границы России, вблизи Калининградской области. Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня. Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.