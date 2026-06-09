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09 июня 2026 в 00:36

Литва начала учения возле Калининградской области

LRT: Литва начала военные учения недалеко от Калининградской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Литва приступила к проведению военных учений Добровольческих сил охраны края (KASP) недалеко от границы России, вблизи Калининградской области, сообщило агентство LRT. Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня.

Учения проходят на территориях Каунасского, Шакяйского, Казлу-Рудского, Мариямпольского, Вилкавишкского и Пренайского муниципалитетов. Все они входят в зону ответственности 2-го отряда KASP.

Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. В программе учений предусмотрена отработка навыков ведения боевых действий. Другие подробности о сценарии маневров не приводятся.

По данным агентства, к мероприятиям привлечены около тысячи военнослужащих. Учения будут проходить как в дневное, так и в ночное время.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза сообщил, что самолет-разведчик НАТО кружит в районе Калининградской области. По его словам, для кругового полета борт использовал воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтики.

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