Литва начала учения возле Калининградской области LRT: Литва начала военные учения недалеко от Калининградской области

Литва приступила к проведению военных учений Добровольческих сил охраны края (KASP) недалеко от границы России, вблизи Калининградской области, сообщило агентство LRT. Они стартовали 8 июня и будут продолжаться до 14 июня.

Учения проходят на территориях Каунасского, Шакяйского, Казлу-Рудского, Мариямпольского, Вилкавишкского и Пренайского муниципалитетов. Все они входят в зону ответственности 2-го отряда KASP.

Военнослужащие будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. В программе учений предусмотрена отработка навыков ведения боевых действий. Другие подробности о сценарии маневров не приводятся.

По данным агентства, к мероприятиям привлечены около тысячи военнослужащих. Учения будут проходить как в дневное, так и в ночное время.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза сообщил, что самолет-разведчик НАТО кружит в районе Калининградской области. По его словам, для кругового полета борт использовал воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтики.