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03 июня 2026 в 12:29

Самолет-разведчик НАТО заметили в небе над Калининградской областью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самолет-разведчик НАТО кружит в районе Калининградской области, заявил в беседе с ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. По его словам, для кругового полета борт использует воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтики.

Самолет, неоднократно замеченный в районе Калининградской области, снова стал кружить в данном районе, прилетев с аэродрома в румынской Констанце. Траектория полета определена таким образом, чтобы не пересекаться с коридорами для движения гражданских самолетов, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Вооруженные силы Великобритании развернули танки Challenger 2 в эстонском Выруском уезде, расположенном непосредственно у границы с Россией. Бронетехника была задействована в учениях Североатлантического альянса «Весенний шторм».

До этого в воздушном пространстве Финляндии в районе российской границы заметили шведский самолет-разведчик на базе Gulfstream IV. Борт способен вести радиотехническую разведку. Самолет вылетел с аэродрома Тампере на юге Финляндии, после чего поднялся до северных границ страны и начал курсировать на высоте до 13 километров.

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