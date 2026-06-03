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03 июня 2026 в 11:28

Британские танки появились у границы с Россией

MWM: британская армия развернула танки на границе с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press
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Вооруженные силы Великобритании развернули танки Challenger 2 в эстонском Выруском уезде, расположенном непосредственно у границы с Россией, пишет Military Watch Magazine. Бронетехника была задействована в учениях Североатлантического альянса «Весенний шторм». По данным издания, в ходе маневров отрабатывался сценарий боевых действий с российскими силами.

Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией, — говорится в публикации.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в других странах в ответ на аналогичные действия США. По его мнению, в перспективе американские авиабомбы могут оказаться на территории Польши и стран Балтии.

До этого шведский самолет-разведчик на базе Gulfstream IV был замечен в воздушном пространстве Финляндии в районе границы с Россией. По информации источника, борт способен вести радиотехническую разведку и находится в воздухе уже несколько часов.

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