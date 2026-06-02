02 июня 2026 в 17:42

Стало известно, как Россия ответит на размещение американского ЯО в Балтии

Депутат Журавлев: РФ может разместить ЯО в других странах в качестве ответа США

Россия может разместить ядерное оружие в других странах в ответ на аналогичные действия США, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, в перспективе американские авиабомбы могут оказаться на территории Польши и стран Балтии.

Думаю, можно с уверенностью утверждать, что американские ядерные авиабомбы появятся в Польше и странах Балтии. Ничего ведь не останавливало США при размещении такого оружия по всей Западной Европе. Конечно, это эскалация, и ответить мы можем зеркально. Учитывая, какое широкое обсуждение на Западе было после того, как российские ракеты с ядерными боеголовками появились в Белоруссии, можно было бы попробовать поставлять их поближе к Штатам, скажем, на Кубу. Это наверняка произведет впечатление на Вашингтон, — высказался Журавлев.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что сообщения о планах США разместить ядерное оружие в других странах НАТО у границ России недостоверны. По его мнению, эта информация распространяется с целью вызвать тревогу у россиян.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
