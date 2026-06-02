«Аппетит не очень»: Лерчек завершила шестую химиотерапию

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) завершила шестой курс химиотерапии, рассказал в соцсетях ее возлюбленный — танцор Луис Сквиччиарини. Знаменитость призналась, что у нее пока мало энергии, однако она надеется на скорые перемены.

На этот раз химия прошла хорошо, разумеется, у меня не так много энергии, и аппетит не очень. Но через пару дней, надеюсь, все будет в порядке, — сказала Лерчек.

Сквиччиарини заявил, что они намерены чаще показывать повседневную жизнь блогерши в процессе лечения — это поможет разрушить устоявшийся стереотип о людях с четвертой стадией рака. Сама Лерчек подчеркнула, что очень хочет жить и не теряет надежды добиться ремиссии. Кроме того, пара призналась, что устала от скептиков, которые ставят под сомнение реальность болезни Чекалиной только потому, что она выглядит слишком бодро.

Ранее блогерша и ее экс-супруг Артем Чекалин продали недостроенный дом стоимостью почти 1 млрд рублей. Отмечалось, что дом нашел нового владельца после того, как инфлюенсер погасила долг в 175 млн рублей перед ФНС.