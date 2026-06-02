Стюардесса подлетела к потолку на рейсе Eurowings

Пять человек пострадали на рейсе Eurowings из-за турбулентности

Пять человек пострадали во время полета на борту авиакомпании Eurowings — он столкнулся с турбулентностью, вызванной летящим мимо пассажирским лайнером, пишет издание The Aviation Herald. Инцидент произошел 30 мая на рейсе из Родоса в Кельн.

Из-за сильной тряски стюардесса подлетела к потолку, а четыре пассажира получили незначительные травмы. Пилоты тут же прервали набор высоты, и Airbus A320 начал резко снижаться, — пишет издание со ссылкой на данные авиакомпании.

Во время набора высоты лайнер с пассажирами на борту попал в зону турбулентности от другого пассажирского самолета, направлявшегося из Дубая в лондонский аэропорт Хитроу. Тот находился в 14 километрах впереди, создавая вихревые следы, в которые и попал аэробус, уточнили в авиакомпании.

В Кельне пострадавших встретили медицинские работники, им оказали помощь на месте, затем госпитализировали. Воздушное судно оставалось на земле 4,5 часа, после чего вылетело на следующий маршрут.

