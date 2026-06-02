Стюардесса подлетела к потолку на рейсе Eurowings

Пять человек пострадали на рейсе Eurowings из-за турбулентности

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Пять человек пострадали во время полета на борту авиакомпании Eurowings — он столкнулся с турбулентностью, вызванной летящим мимо пассажирским лайнером, пишет издание The Aviation Herald. Инцидент произошел 30 мая на рейсе из Родоса в Кельн.

Из-за сильной тряски стюардесса подлетела к потолку, а четыре пассажира получили незначительные травмы. Пилоты тут же прервали набор высоты, и Airbus A320 начал резко снижаться, — пишет издание со ссылкой на данные авиакомпании.

Во время набора высоты лайнер с пассажирами на борту попал в зону турбулентности от другого пассажирского самолета, направлявшегося из Дубая в лондонский аэропорт Хитроу. Тот находился в 14 километрах впереди, создавая вихревые следы, в которые и попал аэробус, уточнили в авиакомпании.

В Кельне пострадавших встретили медицинские работники, им оказали помощь на месте, затем госпитализировали. Воздушное судно оставалось на земле 4,5 часа, после чего вылетело на следующий маршрут.

Ранее рейс авиакомпании Avianca из Боготы в Пасто столкнулся с сильной турбулентностью и густым туманом, что вызвало панику среди пассажиров в салоне.

Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
