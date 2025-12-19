Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами Ростех заявил о преимуществах МС-21 в комфорте перед Boeing и Airbus

Представители Ростеха сообщили ТАСС о ключевых преимуществах отечественного лайнера МС-21 перед основными иностранными конкурентами — Boeing 737 и Airbus A320. По данным госкорпорации, самолет превосходит их по ряду технических решений и обеспечивает повышенный комфорт для пассажиров.

Главным преимуществом в салоне названа более широкая конструкция фюзеляжа. Это позволило создать просторный проход между креслами, увеличить багажные полки и установить панорамные иллюминаторы, что ранее было доступно лишь на широкофюзеляжных самолетах. В техническом плане лайнер выигрывает за счет массового применения композитов, особенно в конструкции крыла, что снижает общий вес.

Программа по созданию импортозамещенной версии МС-21 находится на завершающей стадии. Уже более 20 машин в разной степени готовности находятся на Иркутском авиазаводе, а летные испытания активно ведутся.

Существенное преимущество МС-21 — высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа. <…> Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы, — рассказали в Ростехе.

В приоритете Ростеха — удовлетворить спрос российских авиакомпаний, а затем выйти на международный рынок. Поставки серийных самолетов планируется начать в 2026 году, при этом уже заключены контракты на 18 лайнеров.

