19 декабря 2025 в 21:31

Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами

Ростех заявил о преимуществах МС-21 в комфорте перед Boeing и Airbus

Самолет МС-21 Самолет МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представители Ростеха сообщили ТАСС о ключевых преимуществах отечественного лайнера МС-21 перед основными иностранными конкурентами — Boeing 737 и Airbus A320. По данным госкорпорации, самолет превосходит их по ряду технических решений и обеспечивает повышенный комфорт для пассажиров.

Главным преимуществом в салоне названа более широкая конструкция фюзеляжа. Это позволило создать просторный проход между креслами, увеличить багажные полки и установить панорамные иллюминаторы, что ранее было доступно лишь на широкофюзеляжных самолетах. В техническом плане лайнер выигрывает за счет массового применения композитов, особенно в конструкции крыла, что снижает общий вес.

Программа по созданию импортозамещенной версии МС-21 находится на завершающей стадии. Уже более 20 машин в разной степени готовности находятся на Иркутском авиазаводе, а летные испытания активно ведутся.

Существенное преимущество МС-21 — высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа. <…> Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы, — рассказали в Ростехе.

В приоритете Ростеха — удовлетворить спрос российских авиакомпаний, а затем выйти на международный рынок. Поставки серийных самолетов планируется начать в 2026 году, при этом уже заключены контракты на 18 лайнеров.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель Су-35С «прижал к земле» американские самолеты F-16 и французские Mirage. По его словам, российская машина вынудила натовские истребители, действующие на Украине, летать на очень низкой высоте в своем тылу.

