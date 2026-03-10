Бортников объяснил, что послужило «Рубиконом» для создания НАК Бортников: теракт в Беслане стал Рубиконом, после которого в России создали НАК

Теракт в Беслане в 2004 году стал тем самым «Рубиконом», после которого в РФ создали Национальный антитеррористический комитет, заявил в беседе с «Российской газетой» председатель НАК Александр Бортников. По его словам, это решение было продиктовано сложнейшей обстановкой, сложившейся в стране на рубеже веков.

Я бы сравнил бандподполье того времени с гидрой, у которой на месте отрубленных голов вырастали сразу несколько новых. Террористическая угроза начала носить комплексный характер, и бороться с ней только силовыми методами уже не представлялось возможным, — отметил директор ФСБ.

Он обратил внимание на тот факт, что экстремистские структуры действовали не сами по себе. Ими управляли извне — со стороны спецслужб некоторых иностранных государств, уточнил Бортников. При этом, как подчеркнул глава НАК, эти страны продолжали декларировать дружественное отношение к Москве, что делало их политику лицемерной.

Ранее Бортников заявил, что на Северном Кавказе с 2006 года были уничтожены более 2,5 тыс. хорошо вооруженных террористов, около пяти тысяч их пособников задержали. Директор ФСБ отметил, что многие боевики прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях.