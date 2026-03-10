Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:59

Бортников объяснил, что послужило «Рубиконом» для создания НАК

Бортников: теракт в Беслане стал Рубиконом, после которого в России создали НАК

Александр Бортников Александр Бортников Фото: kremlin.ru/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Подписывайтесь на нас в MAX

Теракт в Беслане в 2004 году стал тем самым «Рубиконом», после которого в РФ создали Национальный антитеррористический комитет, заявил в беседе с «Российской газетой» председатель НАК Александр Бортников. По его словам, это решение было продиктовано сложнейшей обстановкой, сложившейся в стране на рубеже веков.

Я бы сравнил бандподполье того времени с гидрой, у которой на месте отрубленных голов вырастали сразу несколько новых. Террористическая угроза начала носить комплексный характер, и бороться с ней только силовыми методами уже не представлялось возможным, — отметил директор ФСБ.

Он обратил внимание на тот факт, что экстремистские структуры действовали не сами по себе. Ими управляли извне — со стороны спецслужб некоторых иностранных государств, уточнил Бортников. При этом, как подчеркнул глава НАК, эти страны продолжали декларировать дружественное отношение к Москве, что делало их политику лицемерной.

Ранее Бортников заявил, что на Северном Кавказе с 2006 года были уничтожены более 2,5 тыс. хорошо вооруженных террористов, около пяти тысяч их пособников задержали. Директор ФСБ отметил, что многие боевики прошли длительную подготовку в зарубежных лагерях.

НАК
Россия
терроризм
Александр Бортников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.