В НАК указали на активную вербовку Киевом российской молодежи

Киев активно вербует российскую молодежь для совершения терактов, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого спецслужбы Украины используют мессенджеры и соцсети.

Это уже поставлено, я бы сказал так, на поток, — сказал Пржездомский.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали отца и дочь, которые собирали информацию о ВС РФ и хотели уехать на Украину для вступления в военизированное формирование ГУР. Злоумышленники контактировали с террористической организацией через Telegram, возбуждено несколько уголовных дел.

До этого сотрудники ФСБ задержали 10 россиян в пяти регионах России по подозрению в совершении диверсий и террористических актов. Противоправные действия осуществлялись под давлением со стороны украинских спецслужб. Задержанные поджигали служебные автомобили правоохранительных органов. В ходе допросов они рассказали, что оформили кредиты под воздействием телефонных мошенников и перевели на «безопасные счета» от 300 тыс. до 1,6 млн рублей.