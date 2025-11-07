Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В одной из стран Азии четверо молодых людей попали под суд за изнасилование

Четверо молодых людей изнасиловали 17-летнюю девушку в Индии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо молодых людей изнасиловали 17-летнюю девушку в индийском штате Махараштра, сообщила газета Mid-Day. Против них возбудили уголовные дела.

Как отметило издание, девушка поехала в другой район, чтобы помочь родителям. В один момент группа молодых людей подошла к ней и изнасиловала. Пострадавшая рассказала все родителям, они сообщили обо всем в полицию.

Одного из фигурантов дела уже приговорили к пожизненному заключению и штрафу в 5 тыс. рупий (4,5 тыс. рублей). В отношении остальных подозреваемых пока не избрана мера пресечения.

Ранее в Перми подростки, осужденные за изнасилование 16-летней девушки, оспорили приговор. Суд сократил сроки осужденным. В данный момент оба фигуранта дела уже достигли совершеннолетия. Квалификацию действий при рассмотрении апелляции суд не изменил.

До этого в Краснодарском крае мужчина в ходе конфликта задушил свою 41-летнюю сестру-инвалида, после чего сбросил тело в колодец. Инцидент произошел в хуторе Нижнеглебовка. В Следственном комитете уточнили, что исчезновение женщины обнаружили спустя два месяца.

