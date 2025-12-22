Умер известный детский композитор

Заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич ушел из жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. Отмечается, что композитору было 84 года. Он писал музыку для сказок.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2025 года на 85 году жизни скончался Кавалер ордена Дружбы, член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Петрович Баневич, — говорится в публикации.

Баневич создавал музыкальные произведения специально для детей и подростков. Среди них известны оперы «Белеет парус одинокий», «История Кая и Герды», «Сверчок на печи», «Двенадцать месяцев» и прочие композиции. Спектакли с его музыкой исполнялись на площадках известных театров, включая Мариинский, Большой, Михайловский, Новосибирский, Пермский театры, а также демонстрировались в зарубежных странах.

