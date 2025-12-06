ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 01:01

Умер создатель музея Гуггенхайма и «Танцующего дома» в Праге

NYT: американский архитектор Фрэнк Гери скончался в возрасте 96 лет

Музей Гуггенхайма в Бильбао Музей Гуггенхайма в Бильбао Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери, сообщает The New York Times. Причиной смерти стало непродолжительное респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

Гери был одним из самых влиятельных и оригинальных зодчих современности, отмечает газета. Его авторству принадлежат знаковые сооружения, ставшие символами городов: музей Гуггенхайма в Бильбао, «Танцующий дом» в Праге и концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

Архитектор считался новатором. Он одним из первых использовал возможности компьютерного моделирования для создания сложных форм. Эксперты считают, что Гери создал шедевры, которые по своей скульптурной выразительности и мощи «не уступают архитектуре барокко XVII века или даже превосходят ее».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion (Sittin' on) и the Dock of the Bay.

США
архитектура
смерти
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани
В тренде больше 130 лет! Как балет «Щелкунчик» стал люксовым брендом
В Госдуме перечислили документы для получения повышенной пенсии
Атакованный дроном ВСУ танкер сел на мель во время шторма
Жители Рязани рассказали о серии взрывов на фоне тревоги
Умер создатель музея Гуггенхайма и «Танцующего дома» в Праге
Угрозы и возмещение ущерба: Долина рассказала свою версию аферы с квартирой
Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ
Ермака заподозрили в подготовке бегства за рубеж
Человек-паук стал «участником» аферы с Долиной
Зеленский лишил Ермака двух важных функционалов
Приметы 6 декабря: Митрофанов день — день покоя и благодарности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 декабря 2025 года
«Остается в тени»: кто такая Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной
Визит Путина в Индию получил высокую оценку
Трамп стал лауреатом премии ФИФА
Определился состав групп на ЧМ-2026 по футболу
Даже синоптики в шоке: как изменился прогноз погоды на декабрь
Бундестаг отклонил две антироссийские резолюции
«В дом ворвалась беда»: Долина рассказала, как стала жертвой мошенников
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.