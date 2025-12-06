Умер создатель музея Гуггенхайма и «Танцующего дома» в Праге NYT: американский архитектор Фрэнк Гери скончался в возрасте 96 лет

На 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери, сообщает The New York Times. Причиной смерти стало непродолжительное респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

Гери был одним из самых влиятельных и оригинальных зодчих современности, отмечает газета. Его авторству принадлежат знаковые сооружения, ставшие символами городов: музей Гуггенхайма в Бильбао, «Танцующий дом» в Праге и концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

Архитектор считался новатором. Он одним из первых использовал возможности компьютерного моделирования для создания сложных форм. Эксперты считают, что Гери создал шедевры, которые по своей скульптурной выразительности и мощи «не уступают архитектуре барокко XVII века или даже превосходят ее».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion (Sittin' on) и the Dock of the Bay.