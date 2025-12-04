Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 06:11

В США умер известный джазовый гитарист

CBS News: в 84 года умер джазовый гитарист Стив Кроппер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s, передает CBS News. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion и (Sittin' on) the Dock of the Bay.

Смерть музыканта подтвердил фонд Soulsville Foundation, управляющий музеем Stax в Мемфисе. Причина пока не называется. По словам соратника музыканта Эдди Гора, Кроппер находился в реабилитационном центре в Нэшвилле после падения, но даже там продолжал работать над новой музыкой.

Стив был любимым музыкантом, автором песен и продюсером <…>. Каждая сыгранная им нота, каждая написанная им песня и каждый вдохновленный им артист гарантируют, что его дух и мастерство будут продолжать трогать людей еще многие поколения, — говорится в заявлении семьи музыканта.

Несмотря на сдержанную манеру игры, его лаконичные гитарные фразы стали визитной карточкой мемфисского соула, подчеркнул Эдди Гор. В индустрии, где царило расовое разделение, Кроппер, будучи белым музыкантом, оставался скромным соавтором, чье влияние на американскую музыку поистине неизмеримо, резюмировал друг почившего музыканта.

Ранее умер известный ирландский модельер Пол Костелло. Он был личным дизайнером принцессы Дианы. Модельеру было 80 лет, смерть настигла его в Лондоне после непродолжительной болезни.

В США умер известный джазовый гитарист
