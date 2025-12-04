В США умер известный джазовый гитарист CBS News: в 84 года умер джазовый гитарист Стив Кроппер

В возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s, передает CBS News. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion и (Sittin' on) the Dock of the Bay.

Смерть музыканта подтвердил фонд Soulsville Foundation, управляющий музеем Stax в Мемфисе. Причина пока не называется. По словам соратника музыканта Эдди Гора, Кроппер находился в реабилитационном центре в Нэшвилле после падения, но даже там продолжал работать над новой музыкой.

Стив был любимым музыкантом, автором песен и продюсером <…>. Каждая сыгранная им нота, каждая написанная им песня и каждый вдохновленный им артист гарантируют, что его дух и мастерство будут продолжать трогать людей еще многие поколения, — говорится в заявлении семьи музыканта.

Несмотря на сдержанную манеру игры, его лаконичные гитарные фразы стали визитной карточкой мемфисского соула, подчеркнул Эдди Гор. В индустрии, где царило расовое разделение, Кроппер, будучи белым музыкантом, оставался скромным соавтором, чье влияние на американскую музыку поистине неизмеримо, резюмировал друг почившего музыканта.

