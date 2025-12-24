Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:08

«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ

Фадеев: ИИ приводит к снижению качества музыки

Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Массовое распространение ИИ-контента на музыкальных платформах привело к снижению общего уровня качества выпускаемой музыки, заявил композитор и продюсер Максим Фадеев в интервью ТАСС. По его мнению, проблема при этом заключается не в самой технологии, а в отсутствии профессионального подхода.

Как я уже говорил, с ИИ тоже нужен талант и мозг. Поэтому радость от получения мгновенного результата не поможет этим новоиспеченным композиторам, так как профессию никто не отменял, — отметил он.

Фадеев подчеркнул, что нейросеть не сможет заменить творческого специалиста. Она лишь инструмент, которая может помочь в работе, однако конкуренцию человеку она составить не может, уверен он.

Ранее в Госдуме рассказали, что количество контента, который создает искусственный интеллект, кратно выше, чем тот, что пишут люди. Нейросети научились общаться в соцсетях, заполняя свои страницы выдуманной информацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что бездумное применение технологий искусственного интеллекта способно привести к размыванию национальной и культурной идентичности граждан России. Он добавил, что при всем этом полный отказ от ИИ может навредить стране.

Максим Фадеев
нейросети
музыка
композиторы
