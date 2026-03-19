19 марта 2026 в 15:17

В Тюмени возбудили дело о похищении людей для принудительного труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюмени СК возбудил уголовное дело против шести человек, которые похищали людей для принудительного труда, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, было зафиксировано 20 криминальных эпизодов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации, — написала Волк.

По предварительным данным, фигуранты предлагали строительным компаниям услуги по подбору рабочей силы для неквалифицированного труда. Для этого они находили лиц без определенного места жительства или ведущих асоциальный образ жизни и обещали им трудоустройство. Потерпевших доставляли в арендованное жилье, где с применением насилия и угроз принуждали к согласию на выдвигаемые условия.

В дальнейшем людей перевозили на строительные объекты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где под контролем сообщников их принуждали к работе. Получаемую заработную плату изымали, оставляя минимальные средства.

Ранее в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека.

