Руководитель Т1 ИИ раскрыл, какие барьеры мешают внедрению ИИ в компаниях

Дефицит специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта в крупных компаниях, заявил NEWS.ru руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын в рамках пресс-конференции на тему: «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?», которая проходит в пресс-центре НСН. По его словам, стоимость такой инфраструктуры тоже вставляет палки в колеса. Также эксперт счел достаточно высокими ожидания ее получения.

В первую очередь — это достаточно низкая цифровая культура. Специалистов все еще достаточно мало в искусственном интеллекте. Очень мало людей, которые занимаются аналитикой процесса, таким ИИ-консалтингом, которые позволяют понять, где узкие места и где искусственный интеллект действительно может существенно улучшить процесс. Это, наверное, ключевое, — отметил он.

Ранее сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта поможет компаниям ускорить работу. Как заявил NEWS.ru управляющий директор МосБиржи Игорь Алутин в рамках Т1 форума, такой шаг будет способствовать сокращению ресурса.