Директор МосБиржи объяснил, почему компаниям необходимо внедрять ИИ

Внедрение ИИ поможет компаниям ускорить работу, заявил NEWS.ru управляющий директор МосБиржи Игорь Алутин в рамках Т1 форума. Также, по его словам, такой шаг будет способствовать сокращению ресурса.

Если просто, то без искусственного интеллекта проект не взлетит. Это, наверное, самая понятная история. Второе — это ускорит работу. Сократит большое количество ресурса, которое вы тратите на исследования, — отметил он.

До этого Минцифры представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ, опубликованный на портале правовых актов, предполагает, что все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами или юрлицами.

