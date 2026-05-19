19 мая 2026 в 20:25

Раскрыта судьба пострадавшего при ударе ВСУ по Курской области мужчины

Хинштейн сообщил о смерти пострадавшего при ударе ВСУ по Курской области мужчины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мирный житель, раненный при ударе ВСУ по частному дому в Курской области 18 мая, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. По словам главы области, медики делали все возможное для его спасения, но травмы оказались смертельными.

К глубокой скорби, в больнице скончался мужчина, пострадавший вчера в селе Марково Глушковского района. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми. Виктору Дмитриевичу было 62 года, — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские войска атаковали частное домовладение в регионе. В результате один человек погиб, еще двое были ранены, уточнил глава субъекта.

Также он заявил, что в селе Сторожевом Большесолдатского района после атаки беспилотника противника пострадали два местных жителя. У 60-летнего мужчины множественные слепые осколочные раны головы, груди, брюшной полости, верхних и нижних конечностей. Второй раненый 1983 года рождения получил контузию и осколочные поражения головы, шеи, рук и ног.

