19 мая 2026 в 21:03

В США готовят новые обвинения против Мадуро

CBS: прокуратура США готовит новые обвинения против Николаса Мадуро

Николас Мадуро
Прокуратура США готовит новые обвинения против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне опасений, что действующее дело может оказаться недостаточно обоснованным. Сейчас Мадуро находится под контролем Вашингтона, передает CBS со ссылкой на осведомленные источники.

Прокуроры в Майами получили приказ начать новое уголовное расследование в отношении <...> Мадуро на фоне опасений, что нынешнее дело против него является слабым, — говорится в материале.

Сообщается, что новое расследование было начато в марте, уже после задержания Мадуро. В нем, по информации источников, участвуют сотрудники Налоговой службы США, Министерства внутренней безопасности и ФБР.

США атаковали объекты в Венесуэле 3 января. Тогда они захватили президента страны и его супругу Силию Флорес. 5 января чета Мадуро предстала перед федеральным судом Нью-Йорка. Функции главы государства временно исполняет Делси Родригес.

Ранее сын Мадуро Николас Мадуро Герра в интервью заявил, что находящегося под стражей в США отца перевели в общую камеру с 18 заключенными. По его словам, политик общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.

