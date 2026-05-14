День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:10

Раскрыто, в какую камеру попал Мадуро в США

Сын Мадуро сообщил, что его отца перевели в камеру с 18 заключенными

Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находящегося под стражей в США, перевели в общую камеру с 18 заключенными, сообщил его сын Николас Мадуро Герра в интервью Spiegel. По его словам, политик общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.

США атаковали объекты в Венесуэле 3 января. Тогда они захватили президента страны и его супругу Силию Флорес. 5 января чета Мадуро предстала перед федеральным судом Нью-Йорка. Функции главы государства временно исполняет Делси Родригес.

До этого Мадуро впервые за долгое время опубликовал личное обращение к своим сторонникам в социальных сетях. В совместном послании с женой лидер поблагодарил граждан Венесуэлы и людей по всему миру за письма и молитвы, которые придают ему моральную стойкость.

Ранее криминолог Ольга Кузнецова проинформировала, что Мадуро находится в американской тюрьме в тяжелых условиях. Она отметила, что главу государства поместили в небольшую камеру.

Мир
Николас Мадуро
США
тюрьмы
