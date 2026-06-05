Появились жуткие детали смерти друзей под Раменским «112»: устроивший под Раменским взрыв мужчина до этого убил друга

Telegram-канал «112» передает, что под Раменским 41-летний Иван М. убил 51-летнего Константина Д., привязал его тело к автомобилю, привез его на участок и сбросил в колодец. После этого он проник в дом погибшего, устроил пожар, где впоследствии погиб сам. По предварительной информации, он взорвал гранату.

В материале сказано, что конфликт между ними начался во время застолья. У Константина обнаружили ножевые ранения, его руки и шея были связаны. Возбуждено дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве гранаты под Раменским. Инцидент произошел поздно вечером 4 июня в поселке «Бахтеево-парк».

До этого 20-летняя женщина в Кировской области в состоянии алкогольного опьянения насмерть забила своего двухмесячного сына и спрятала тело ребенка в заброшенном здании. Суд уже отправил обвиняемую под стражу.

Также три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. Инцидент произошел на улице Большевистской, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.