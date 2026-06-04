Три человека получили сильные ожоги при взрыве газа в кафе Три человека пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске

Три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска, заявили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Инцидент произошел на улице Большевистской. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф, — отметили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на пульт дежурного поступила информация о вспышке газовоздушной смеси бытового газового баллона. Пожара за этим не последовало. В результате разгерметизации повреждены потолок и оргтехника. К ликвидации последствий привлекались 23 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 15 человек.

Ранее подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Отец 13-летнего мальчика получил травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, баллон стоял у разогретой печи.

До этого стало известно, что пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Речь идет о родителях и их детях — двух сыновьях и дочери. Все они с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу.