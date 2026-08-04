Закопали под носом у военных: что известно об убийстве тюменцев в Паттайе

Закопали под носом у военных: что известно об убийстве тюменцев в Паттайе

6 августа в Таиланде пройдет церемония прощания с братом и сестрой Назимовыми из Тюмени, жестоко убитыми несколько дней назад. Мать молодых людей Зарина сообщила, что все желающие почтить память подростков могут прийти к месту трагедии и помолиться за них. Где состоится церемония, что нового известно о семье и подозреваемых в расправе — в материале NEWS.ru.

Что мать сказала об убитых в Таиланде подростках

Зарина Назимова, мать 17-летнего Романа и 22-летней Дианы, написала в соцсетях: «В этот четверг, начиная с 10 утра, все желающие смогут прийти на место захоронения, чтобы почтить память Дианы и Ромы, а также той тайской семьи, чьи жизни также унесла трагедия». Церемония пройдет в провинции Чонбури, в районе Банламунг.

Ранее женщина назвала погибших детей героями.

«Я потеряла самое дорогое, но знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют, — отметила Зарина. — Если благодаря расследованию трагедии были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит, мои дети изменили судьбы других людей».

Женщина разместила в интернете видео, на котором едет в машине вместе с детьми. Все трое улыбаются. Диана — в панаме, с брекетами и длинными ногтями. «Он даже не сопротивляется!» — говорит она и задевает смуглого Романа. «Больно!» — хохочет он.

На другом видео подростки сидят за столом и играют с кокосами.

«Важно, чтобы вы поняли, сколько в нашей жизни было любви, тепла, смеха, объятий и счастья. Если вы захотите возложить цветы, помолиться, проститься или просто молча постоять рядом, мы будем благодарны за вашу память», — написала Зарина.

Листовка о розыске детей в Таиланде Фото: Полиция Тайланда

Что известно о погибших в Таиланде подростках из Тюмени

По информации СМИ, семья Назимовых проживает в Таиланде восемь лет. Диана и Роман родились от разных отцов, которые не участвовали в их воспитании, отметила Зарина. По ее словам, дети были «очень добрыми и домашними», ходили в местную школу и изучали английский язык. Подростки не знали тайского языка.

Судя по информации из соцсетей, Роман был очень сдержанным и интеллигентным человеком. Диана увлекалась съемкой видео и любила белые лилии.

По словам друзей, семья Назимовых считалась благополучной.

«В Паттайе их знают и уважают, поэтому им пришли на помощь многие люди разных национальностей. Мама легально работает в сфере продаж. Она все делала для своих детей», — сказали NEWS.ru друзья семьи.

Сейчас Зарину поддерживают близкие, стараясь не оставлять ни на минуту.

«Это тяжелейшее горе для всей семьи. Дети были такими ангелочками. Люди по всему миру скорбят вместе с нами. Пусть спят спокойно, огромных сил пережить утрату», — сообщил один из знакомых Назимовых в соцсетях.

Как погибли брат и сестра в Паттайе

Незадолго до исчезновения Роман и Диана находились вместе с отцом Зарины по месту постоянного проживания в жилом комплексе Bristol Park Pattaya (район Хуай-Яй к югу от центра Паттайи). В это время их мать была в Бангкоке.

Рано утром 26 июля подростки уехали из дома на мотоцикле Honda. Чуть позднее дочь сообщила Зарине, что ее iPhone зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство. В 04:26 со смартфона Дианы пришло единственное уведомление — Urgent («Срочно!»). Девушке показалось, что за ней и братом кто-то следит.

Около пяти часов утра сигналы телефонов россиян отключились, а сами они пропали. 28 июля полицейские обнаружили мотоцикл подростков в районе Хуай-Яй недалеко от заброшенного кладбища.

По данным Bangkok Post и The Thaiger, транспортное средство было разобрано, а отдельные части находились в земле.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто подозревается в убийстве брата и сестры в Таиланде

Полицейские прочесывали пруды и заброшенные здания, но сначала не обнаружили никаких следов брата и сестры. Стражи порядка и волонтеры также проверили кладбище площадью 1160 гектаров, пишет Thai PBS World. Местные жители сообщили журналистам, что якобы слышали несколько выстрелов в ночь перед тем, как был найден байк подростков.

Впоследствии полицейские задержали по горячим следам главных подозреваемых в пропаже тюменцев — Понга и Тхонга, скрывавшихся у границы с Камбоджей. Оба признались в убийстве подростков и подтвердили, что до нападения вели за ними слежку. По версии следствия, мотивом преступления стала попытка кражи мотоцикла.

Подозреваемые планировали разобрать байк на запчасти и продать. Однако из-за широкой огласки дела об исчезновении брата и сестры Понг и Тхонг закопали детали транспортного средства в землю.

«Они встретили россиян, представились полицейскими и приказали следовать за ними в безлюдное место. Понг выстрелил в Романа, а Диану забил насмерть. Тела вывезли в безлюдное место и закопали в лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан (в 20 километрах от Паттайи)», — сообщили следователи Таиланда.

Двое обвиняемых в убийстве тюменцев могут оказаться серийными преступниками, заявили в полицейском участке Хуай‑Яй, где расследуют дело.

По данным следствия, в том же лесу, где обнаружили тела россиян и трех жителей Таиланда, могут находиться останки еще двух человек. За расправами, возможно, стоит целая группа людей.

Как отмечают СМИ, ночью 1 августа тела Романа и Дианы извлекли из могилы недалеко от скалы Кхао Чи Чан. Туристы и местные жители называют ее горой Золотого Будды. Впоследствии Зарина опознала погибших как своих детей.

Что известно о горе Золотого Будды

В 1996-м на скальной стороне горы было создано изображение Будды, застывшего в позе лотоса. Его выжгли лазером и выложили пластинами из сусального золота. Эскиз сидящего Будды был вырезан в скале за пару дней. На заполнение углублений золотом ушло несколько месяцев.

Высота изображения Будды составляет 109 метров, а вместе с подписью — 130, ширина в коленях сомкнутых ног — 70 метров. Согласно легенде, в груди изображения содержатся частицы мощей Будды. Это одна из самых священных реликвий в буддизме.

У подножия горы находятся пруд с лотосами, парк с беседками для медитаций и отдыха, места для подношений и молитв. Территория горы Золотого Будды находится под покровительством королевской семьи и охраняется тайскими военными.

Статуя Золотого Будды Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где могут похоронить убитых в Таиланде брата и сестру

Волонтер Светлана Шерстобоева заявила в беседе с NEWS.ru, что на данный момент неизвестно, где похоронят Диану и Романа. Официальной информации от властей Таиланда и родственников погибших пока не поступало.

В посольстве России в королевстве пока не ответили на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, приедут ли официальные лица на церемонию прощания.

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