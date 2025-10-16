В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии

В Иркутской области похоронили двух девушек, которых зарезал 14-летний подросток. Пребывающие в шоковом состоянии родственники, друзья и неравнодушные люди несли к месту прощания цветы и мягкие игрушки. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как подросток убил двух девушек под Иркутском

Трагедия в городе Шелехове произошла 12 октября 2025 года в многоквартирном доме, где жил подросток. Он позвал свою ровесницу в подъезд поговорить. По версии следствия, разгорелась ссора из-за ревности. Во время нее парень нанес девочке колото-резаные раны ножом.

«Из-за шума на лестничную площадку вышла его 23-летняя соседка. Увидев происходящее, девушка попыталась вступиться за школьницу, но тоже была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как прошли похороны 14-летней убитой

Прощание с 14-летней Асей (здесь и далее все имена изменены) прошло в храме апостолов Петра и Павла. Восьмиклассницу знали и любили в школе и спортивной секции. По данным «КП-Иркутск», проститься с девочкой пришли близкие, друзья и одноклассники.

Во время отпевания слышался громкий, тяжелый, душераздирающий плач. «Нет, я не верю! Этого не может быть!» — плакала одноклассница Аси.

Погибшая девочка хорошо училась и активно участвовала в школьных мероприятиях. В школе ее любили, она была лидером и пользовалась уважением сверстников. По данным журналистов, Ася была очень доброй, веселой и прекрасным другом.

«Вряд ли она его могла обманывать. У нее вся жизнь была впереди», — поделились с журналистами друзья девочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как прошли похороны 23-летней убитой

В ритуальном зале Шелехова в тот же день прошло прощание с 23-летнией Анной. У гроба девушки собрались близкие люди — мама, бабушка, муж и просто неравнодушные. У каждого в руках были букеты белых роз.

«Недавно Аня вышла замуж, хотела ребенка, но не успела. Она была очень хорошая, светлая», — рассказала ее подруга «КП».

Что известно о 14-летнем парне, зарезавшем девушек

Подозреваемый — Антон — учился в одной школе со своей жертвой, был на класс старше. Он очень ее ревновал. Известно, что в выходные перед убийством во время прогулки парень увидел, что его возлюбленная обнимает другого мальчика.

«Он не смог смириться с их разрывом и с тем, что девушка общалась с другим. Он ее ко всем ревновал», — поделились знакомые мальчика.

Антон был со странностями, он страдал паранойей и патологической ревностью, продолжили они. Некоторые рассказывают, что подросток был «тихоней» и каких-либо подозрений на вызывал.

На опубликованных МВД кадрах допроса подростка тот говорит, что сильно ревновал девушку и все «произошло случайно».

«Я нанес ей удары ножом в области живота и ног. Нож взял дома. Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож, затем стала кричать, и я испугался. Ревновал ее очень сильно», — признался подросток.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как накажут подростка, убившего двух девушек

По данным прокуратуры Иркутской области, 13 октября подросток был задержан, вину он признал частично. Обвиняемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«С учетом, что пострадали двое, ему могут назначить 8–9 лет лишения свободы», — отметил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Условия в этом учреждении такие же, как для взрослых: труд, режим, распорядок. В колонию общего режима его могут перевести по достижении 18 лет.

«В рамках расследования будут проверять условия его жизни, обстоятельства воспитания и так далее. Можно допустить еще уголовное дело в отношении родителей за ненадлежащее воспитание. Но я особых перспектив такого сценария не вижу», — прокомментировал адвокат.

