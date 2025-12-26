Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа» — это мясо с картошкой 2 в 1. Их вкус — потрясающий: хрустящая снаружи и нежная внутри картофельная «шуба» и сочная, ароматная мясная сердцевина.

Рецепт: для картофельной оболочки натрите на крупной терке 1 кг картофеля, слегка отожмите лишний сок, добавьте 1 яйцо, соль, перец и 2 ст. л. муки, тщательно перемешайте. Для начинки смешайте 500 г мясного фарша с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и вашими любимыми специями. Мокрыми руками сформируйте лепешку из картофельной массы, в центр положите столовую ложку фарша и аккуратно заверните картофель вокруг начинки, формируя крупную котлету овальной формы. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте биточки с двух сторон до румяной корочки. Затем переложите их на противень, застеленный пергаментом, и доведите до полной готовности в разогретой до 180°C духовке в течение 15-20 минут.

Подавайте эти обалденные биточки горячим со сметаной, грибным соусом или свежими овощами. Это настоящая находка для сытного ужина.

