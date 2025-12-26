Депутат опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами

Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 21:36

Депутат Смолянов опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами

Депутат крымского парламента Михаил Смолянов в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о том, что автомобиль с откидными номерами, заснятый в Симферополе, принадлежит его семье. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором очевидцы демонстрируют BMW X7 с возможностью скрыть госномер. В публикациях утверждалось, что этот автомобиль может быть связан с супругой парламентария.

Эта информация вброс и не соответствует действительности. Автомобиль, который якобы приписывают моей жене на том видео, не имеет никакого отношения к моей семье, — заявил Смолянов.

Информацию об откидных номерах распространил Telegram-канал «Mash на волне». В публикации также указывалось, что семья Смоляновых владеет группой компаний «Автодель», которая получает государственные контракты.

Ранее сообщалось, что супруга депутата думы Тольятти Александра Дорожкина родила ребенка в Республике Чили, она и ее супруг приняли такое решение, чтобы обеспечить ребенку «сильный паспорт» и возможности для беспрепятственных путешествий по миру. При этом аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) у Дорожкиной, где были размещены соответствующие видео, сейчас закрыт.

Позже Дорожкина вернулась в Россию и публично извинилась за свои высказывания. Женщина подчеркнула, что не хотела никого задеть своими словами. Жена депутата заверила, что была рада вернуться в Россию. При этом Telegram-канал Baza пишет, что в партии «Единая Россия» готовят рекомендации о выводе ее мужа из состава местного политсовета.

