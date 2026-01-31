Зимняя Олимпиада — 2026
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара

Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
Соедините 400 г сливочного сыра, 100 г натурального йогурта без наполнителей (берите консистенцию погуще), 1 ч. л. сока лимона. Взбейте все до идеальной кремовой консистенции — получится воздушная масса, тающая во рту. Этот волшебный крем станет звездой ваших ПП-десертов: им можно щедро покрывать фруктовые основы, выкладывать слои в чизкейках или просто добавлять к свежим ягодам для быстрого перекуса. Нежный, с легкой кислинкой, он не утяжеляет, но дарит ощущение роскоши — даже дети уплетают его за обе щеки, не подозревая о его пользе!

Калорийность 289 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом крема для торта из сметаны.

